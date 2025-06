Frassati Day, iniziative in Piemonte nel centenario della morte

agenzia

Appuntamenti a Torino e a Biella

TORINO, 20 GIU – Per il centenario della morte del beato Pier Giorgio Frassati, la cui canonizzazione è prevista il 7 settembre, sono previsti in Piemonte tre giorni di inziative dal 3 al 5 luglio. Il centenario della morte sarà il 4 luglio, data in cui in cattedrale a Torino è previsto un momento di preghiera guidato dal vescovo ausiliare della diocesi torinese, monsignor Alessandro Giraudo, e un’ora dopo è programmata la partenza del Frassatour. Sarà un percorso di visita in centro città ai luoghi di Frassati, un’iniziativa dedicata ai giovani che partecipano alle attività estive organizzate negli oratori. La sera la cattedrale del capoluogo piemontese ospita, alle 20, lo spettacolo per “Voci e parole su Pier Giorgio Frassati” e, alle 21, la Messa solenne presieduta dall’arcivescovo di Torino, cardinale Roberto Repole. Il giorno prima, il 3 luglio, a Pollone, luogo d’origine della famiglia e dove la salma ha riposato prima di essere traslata nel Duomo di Torino, ci sarà alle 18.30 una messa presieduta dal vescovo di Biella, monsignor Roberto Farinella, seguita alle 21.30 da una veglia con adorazione eucaristica. Sabato 5 luglio ci sarà l’inaugurazione, nella ex canonica della chiesa torinese di Santa Maria di Piazza di uno spazio espositivo permanente dedicato a Pier Giorgio Frassati. L’allestimento multimediale, in un luogo molto caro a Frassati dove spesso si recava per l’adorazione eucaristica, è curato dall’agenzia Mediacor e realizzato con il sostegno della Fondazione Crt.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA