Fratoianni, Israele ci nega la possibilità di ingresso

agenzia

'Ai parlamentari di Avs che sono stati in Cisgiordania'

ROMA, 18 SET – L’ambasciata israeliana “ha comunicato a me e agli altri parlamentari di Avs che sono stati in missione in Cisgiordania, che il nostro status è stato revocato. ‘E’ cambiato per te – questo recita il messaggio – Nel nuovo stato è: negata la possibilità di ingresso in Israele”. Lo ha detto il deputato di Avs, Nicola Fratoianni, segretario di Si, parlando con i giornalisti davanti alla Camera.

