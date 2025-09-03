Fratoianni, Vendola è candidato, Decaro non si ritiri

agenzia

Siamo formidabile alleato e diamo straordinario contributo

ROMA, 03 SET – “Decaro è il candidato presidente a cui tutte le forze politiche hanno dato la loro fiducia dal primo momento. Io non trovo una sola ragione politica per cui dovrebbe fare un passo indietro. Ma è incomprensibile e impraticabile che la candidatura alla presidenza passi per il ritiro della candidatura di Nichi Vendola. Non c’è nessuna ragione. Quindi Avs sceglie di candidare Nichi Vendola. Avs è un formidabile alleato, dà uno straordinario contributo”. Lo ha detto il segretario di Si, Nicola Fratoianni, deputato di Avs, a margine della festa di Avs.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA