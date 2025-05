Fugatti, ‘se il governo impugna legge trentina scelta politica’

agenzia

'Spero non lo faccia, la sentenza sulla Campania non ci piace'

VENEZIA, 18 MAG – “Ci auguriamo che il governo non impugni la legge sul terzo mandato, visto anche che alla luce della sentenza della Consulta sulla Campania, questo non interessa le autonomie speciali. Se lo farà, sarà una decisione politica”. Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, al festival delle Regioni di Venezia. “Se il Parlamento volesse intervenire – ha aggiunto Fugatti – lo potrebbe fare, ma se si interviene è un tema politico. La sentenza sulla Campania non ci piace. Credo sia facile per il governo impugnare una legge dell’Autonomia speciale, ma qualcuno ha delineato un percorso di questo tipo in passato, troverei sbagliato che il governo ora lo facesse. Speriamo in bene fino alla fine”.

