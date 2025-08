agenzia

In suo favore 333 voti. Le bianche sono state 123

ROMA, 05 AGO – Fumana bianca al terzo scrutinio del Parlamento in seduta comune per eleggere un componente del Csm in sostituzione di Rosanna Natoli. Il professor Daniele Porena ha infatti ricevuto 333 voti a favore (il quorum era 287) e risulta dunque eletto. Le schede bianche sono state 123 e le nulle 21.

