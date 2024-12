agenzia

ROMA, 10 DIC – Fumata nera del Parlamento in seduta comune per l’elezione di 4 giudici costituzionale. Si tratta del dodicesimo scrutinio per il primo giudice e del terzo per gli altri tre. Le schede bianche nel primo caso sono state 270, nel secondo 270. Nessuno ha dunque raggiunto il quorum.

