Ufficiale la fusione politica di Lombardo, Miccichè e Lagalla: niente nome e simbolo ma su futuro candidato sono tutti d’accordo

Partiti

Il nuovo soggetto, già anticipato dal quotidiano La Sicilia, è stato presentato nel corso di una conferenza stampa a Palermo

Guardare al centro senza staccarsi dal centrodestra, ma con un sostegno ancora più forte in vista delle prossime elezioni e con le idee chiare su chi sarà il candidato alle regionali del 2027: questo l’obiettivo principale del nuovo soggetto politico creato da Roberto Lagalla, Raffaele Lombardo e Gianfranco Miccichè, presentato nel pomeriggio in una conferenza stampa all’Hotel Politeama di Palermo e già anticipato dal quotidiano La Sicilia. Tale creatura politica andrà incontro a un perfezionamento nelle prossime settimane: nome e simbolo, stando ai fondatori, dovrebbero arrivare a inizio 2025, mentre su un aspetto la linea è già tracciata.

“Ci prefiggiamo di competere per le prossime elezioni, sia provinciali sia regionali: su queste il nostro candidato, su cui siamo tutti d’accordo, è l’attuale presidente della Regione Renato Schifani”, sottolinea Lombardo. L’appuntamento è dunque finalizzato a ribadire come il sostegno all’attuale governatore regionale è pieno e incondizionato, nonché pronto a rinnovarsi in caso di ricandidatura a Palazzo d’Orleans di Schifani. “In questo progetto politico convergono l’esperienza da segretario di Forza Italia di Miccichè, la nostra spinta autonomista e il civismo di Lagalla, sindaco della maggiore città in Italia governata dal centrodestra – afferma il leader dell’Mpa, -. Nell’ambito della coalizione questa mossa non è in alcun modo un aggredire, attaccare o competere, ma un modo per rafforzarci e dar vita a una formazione politica forte. Qualcosa di più organico, con nomi, cognomi e simbolo, ci sarà tra fine gennaio e inizio febbraio”.