Crisi Ucraina e Mo le cause. Mosca "ha usato il grano come arma"

ROMA, 19 NOV – “Siamo molto molto distanti dal risolvere” le questioni “fame e povertà, date le crisi in atto, in Ucraina dove la Russia ha usato il grano come arma, e in MO”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, a Rio de Janeiro per il G20, durante un punto stampa.

