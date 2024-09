G7, Agricoltura a Siracusa gli interventi del presidente della Camera Fontana e del ministro alla Salute Schillaci

Economia

«Il settore vale 500 miliardi di fatturato l'anno», ricorda la terza carica dello Stato. Il membro del governo ricorda la battaglia contro la peste suina

«Il sistema agroalimentare italiano genera un fatturato complessivo superiore a 500 miliardi di euro e garantisce elevati livelli occupazionali. Eï il primo ambasciatore dell’italianità all’estero e contribuisce a preservare l’identità delle comunità locali. Investire in questo comparto significa anche preservare l’identità delle comunità locali, favorendone la crescita contro la progressiva tendenza all’omologazione». Lo ha detto il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, nel saluto di apertura dell’incontro con le rappresentanze di settore nell’ambito del G7 Agricoltura in corso a Siracusa-Ortigia.«Provengo da una famiglia di agricoltori da parte di mamma, della profonda provincia veneta e – ha sottolineato Fontana – ne sono ampiamente orgoglioso, perché senza l’agricoltura non c’è il cibo e senza il cibo non c’è il benessere. Questo è uno degli appuntamenti più significativi dell’anno di presidenza italiana e rappresenta una preziosa occasione di riflessione e di confronto su un settore di rilevanza strategica, un autentico pilastro della nostra economia», ha concluso.