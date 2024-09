G7 Agricoltura, La Russa: «Il cambiamento climatico c’entra, ma la siccità era un problema anche quando ero ragazzo»

SIRACUSA

Il presidente del Senato è andato all'Ippodromo del Mediterraneo per assistere al Carosello dell'Arma dei carabinieri

«Credo che il problema siccità sia un problema che vada affrontato non a livello regionale ma a livello nazionale. Poi la Sicilia ne ha sofferto di più quest’anno, non è la prima volta. Certamente i cambiamenti climatici influiscono, ma mi ricordo che sin da ragazzo ciclicamente il problema della siccità siciliana e non solo è stato al centro dell’attenzione. Penso che il Governo stia riflettendo seriamente su come cercare di intervenire». Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa oggi a Siracusa nell’ultimo giorno del G7 Agricoltura.

«Voglio fare i complimenti al ministro Lollobrigida perché credo che questo G7 dell’agricoltura segni veramente una svolta anche nei rapporti con gli altri Paesi su questo tema, non solo per la grande organizzazione, per la qualità degli eventi e dei dibattiti che si sono succeduti, ma anche per l’obiettivo verso il futuro che ha voluto dare di tutela e difesa dell’agricoltura italiana ed europea».