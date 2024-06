G7: gioielli maison pugliese scelti come doni istituzionali

agenzia

L'azienda sui social, 'motivo di grande orgoglio'

BARI, 11 GIU – “Orgogliosi che i nostri gioielli siano stati scelti come doni istituzionali” per il G7. Così, attraverso i propri canali social, Solara Argenti, azienda di argenteria nata in Puglia nel 1987, il cui desiderio è sempre stato quello di accompagnare i clienti nei momenti più belli. “Creiamo gioielli in argento – spiega l’azienda – ispirati alla nostra tradizione, alle bellezze della nostra terra. La Puglia”. Nei giorni scorsi era stata annunciata la scelta della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, di affidarsi alla maison Talarico come partner ufficiale per i doni da consegnare ai Capi di Stato e di Governo che prenderanno parte al prossimo G7 che si terrà a Borgo Egnazia in Puglia dal 13 al 15 giugno. Ai partecipanti al summit saranno consegnati una borsa in pelle per le donne, gemelli in argento per gli uomini e la cravatta Talarico per le delegazioni, realizzata in soli 3 esemplari per disegno, con cucitura a “X”.

