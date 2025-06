Gaetano Galvagno: «Io a disposizione per chiarire ogni dubbio sui fatti contestati»

l'inchiesta

Il presidente dell'Ars indagato per corruzione: «Chi riveste ruoli di responsabilità è chiamato più di chiunque a dare spiegazioni del proprio operato»

«Chi riveste ruoli di responsabilità è chiamato più di chiunque a dare spiegazioni del proprio operato ed è giusto che si sottoponga con serietà ad ogni analisi della propria attività istituzionale. Proprio perché credo che non abbia nulla da nascondere o da temere e per il grande rispetto che ripongo soprattutto nei confronti di chi è chiamato ad esercitare l’azione di verifica, ho chiesto ed ottenuto di essere ascoltato due settimana fa circa mettendomi totalmente a disposizione di chi indaga per chiarire ogni eventuale singolo dubbio circa i fatti contestati».

Lo ha detto il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, indagato per corruzione dalla procura palermitana.