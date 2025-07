Galvagno, inchiesta a un bivio: new entry nell’avviso dei pm?

L'inchiesta di Palermo

Oggi scade il termine della proroga d’indagine. Attese le pec dei pm di Palermo, non si escludono sorprese

Oggi gli occhi sono puntati sulla pec degli avvocati difensori degli indagati dell’inchiesta sui fondi all’Ars. Oggi è il giorno. O, almeno, dovrebbe esserlo. Scade la proroga delle indagini a carico di Gaetano Galvagno. E il passo che potrebbe aver programmato la procura di Palermo è quello di inviare con una puntualità svizzera l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. La notifica potrebbe riguardare non solo i 9 che sono coinvolti nei tre capi d’imputazione in cui è citato il presidente dell’Ars. E quindi potrebbero spuntare altri nomi oltre l’ex portavoce Sabrina De Capitani, l’amica di “Uomo 6” Marianna Amata, l’imprenditrice Marcella Cannariato, l’event manager Alessandro Alessi e alcuni membri dello staff di Galvagno. Potrebbero esserci new entry, che però già conosciamo dalla lettura delle carte. Come il dimissionario segretario particolare dell’assessora al Turismo, Elvira Amata, Pippo Martino che avrebbe ottenuto un incarico di consulente legale da Cannariato in una delle società della “galassia” Dragotto. E potrebbe ricevere qualche atto dai pm di Palermo, anche il “regista” del Turismo (a trazione Fratelli d’Italia) Nicola Tarantino, uno dei primi ad essere iscritti nel registro degli indagati nel 2023 per il caso del festival di Cannes.

Ma l’attesa spasmodica ai Palazzi D’Orleans e Normanni riguarda principalmente il golden boy meloniano. Le accuse mosse nei confronti di Galvagno sono corruzione e peculato. Il primo è connesso all’elargizione di fondi regionali per eventi a due fondazioni collegate a Marcella Cannariato che sarebbero stati “pilotati” al fine di ottenere come «utilità» contratti per lo staff del presidente dell’Ars e favori personali. Il secondo è il finanziamento del Capodanno a Catania organizzato dall’impresario Nuccio La Ferlita: il prezzo della corruzione biglietti a gogo per concerti e due consulenze a chi già lavorava nel settore comunicazione della presidenza dell’Ars.