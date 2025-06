«Gli eventi? Un bacino di lavoro»: così è nata la “tabella Galvagno”

la politica

Dopo una sfilza di piccate smentite, ogni qualvolta si fosse ipotizzata una sua potenziale corsa per Palazzo d’Orléans nel 2027, il picco glicemico Gaetano Galvagno lo raggiunge il 23 marzo scorso alla presentazione di Grande Sicilia. In prima fila, alla Kore di Enna, ad ascoltarlo c’è proprio Renato Schifani. Al quale il giovane meloniano rivolge queste suadenti parole: «Presidente, io ti auguro non due anni e mezzo di legislatura ma altri sette anni e mezzo». Applausi in sala, il governatore risponde con un emozionato sorriso.

La cena con gli imprenditori

L’ostentata lealtà pubblica stride con un certo attivismo nascosto. In privato. O quasi, visto che ad ascoltare Galvagno e il suo staff – per tutt’altre ragioni – c’è la guardia di finanza di Palermo. Che annota una conversazione fra Sabrina De Capitani e il compagno Franco Ricci (non indagato). È il 16 luglio 2023 e la portavoce del presidente dell’Ars ha un appuntamento importante alle 21. Una cena – una delle tante in cui «fare lobby» – in un locale di Mondello con «gli otto imprenditori più importanti di Sicilia», che messi assieme totalizzano «circa centomila dipendenti». Oggetto del conviviale è «fare tutti gli accordi» con gli imprenditori che – è annotato nel riassunto – vorrebbero sostenere Galvagno alle prossime elezioni «come presidente della Regione».

La “molla” degli eventi

Ed è la stessa De Capitani, in un altro colloquio con il compagno, ad ammettere di aver «capito qual è la strategia di Gaetano». E cioè «mettere le persone giuste nei posti strategici», perché così quando gli serve un favore (o «far sì che ci sia un’assunzione») lui ha il «potere di risposta nei confronti del territorio». Ad esempio: se un imprenditore organizza un concerto e «gli chiedo di mettermi un tecnico lui me lo mette, per me è uno che ho fatto lavorare e che la prossima volta mi rivota ancora». Così rivela la nuova consapevolezza di Galvagno: «L’altro giorno mi ha detto: “Sabrina mi è scattata la molla, quello del mondo degli eventi effettivamente per me è un bacino di lavoro” e io gli ho detto “ma io te l’ho detto dopo mezz’ora che ero in parlamento, Gae”».

La spartizione dei fondi all’Ars

Galvagno, magari avrà avuto bisogno dei «suoi tempi» per comprendere che gli eventi possono rappresentate un core business politico. Ma sul sistema delle mancette all’Ars ha le idee chiare. Alla vigilia della manovrina ferragostana dello scorso anno, la famigerata “tabella H” è soltanto un ricordo sbiadito. «Allora, guardiamo assieme questa tabella, aspetta che mi metto gli auricolari», dice il presidente al telefono il 17 luglio 2024 con due assistenti parlamentari di Fratelli d’Italia, Alberto Fusco e Rino Aitala (non indagati) che lo ascoltano dal loro ufficio. E in pochi secondi si materializza la “tabella Galvagno”: «Quindi abbiamo: 59 milioni Parlamento, 38 milioni maggioranza, 2,5 gruppo misto, 3.750 “Uomo 56”, “Uomo 70” e “Uomo 71” (alias utilizzati nell’informativa per tenere coperta l’identità di alcuni soggetti citati, ndr), li differenzi di 500.000, presidente della commissione (Bilancio, ndr) tre e mezzo…», Messi tutti i numeri in colonna, il budget personale è di 1.020.000 euro: 950mila in quanto esponente di maggioranza e presidente, più un «residuo» di 70mila. Certo, c’è ancora da far quadrare i conti con “Uomo 56”, che per conto di Sud chiama Nord «ha portato 140 emendamenti». Che fare? «Intanto caricaglieli», dice il presidente all’assistente consigliandoli di «non mettere di fila tutti quelli di “Uomo 56” perché sennò sono facilmente individuabili». Galvagno ne è certo: «Abbiamo la responsabilità di una manovra tutta nostra: non c’è “Uomo 8”, non c’è “Uomo 72”, è a trazione nostra al 100%». L’indomani mattina sa già che «dovrebbero venire nell’ordine»: “Uomo 563”, “Donna 36”, Pd e M5S. Ma tutti gli emendamenti «saranno ricondotti nel perimetro perché nel caso glieli levo: faccio un taglio verticale a tutte le voci». Con una «verità» confessata agli assistenti: «A noi comunque ’sta cosa ci avvantaggia, perché per la prima volta parlano con noi». Né il presidente della commissione Bilancio né l’assessore all’Economia «hanno toccato palla» ed è «un bel messaggio di forza» di Fratelli d’Italia. «Quando la gestiamo noi, la cosa, ci sono queste grandi risorse, quando poi non la gestiremo poi totalmente noi come adesso – confida – ce ne saranno sempre di meno». Per usare le parole della portavoce De Capitani è «come se iniziasse una pre-campagna elettorale».

