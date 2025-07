Galvagno rompe il silenzio (per Sinner) sui social: «Dopo una caduta i campioni si rialzano». E sul web c’è chi sceglie l’ironia

il caso

C'è chi ha letto riferimenti alle vicende personali. E tra i commenti vince la solidarietà e (finalmente) zero insulti

Gaetano Galvagno, il presidente dell’Ars finito nella bufera dopo che la Procura di Palermo lo ha iscritto sul registro degli indagati per l’ipotesi di reato di corruzione, rompe il silenzio e lo fa sui social. Il golden boy della destra siciliana è sceso in campo – su Facebook – per festeggiare la vittoria di Jannik Sinner nel torneo di Wimbledon. Un successo che ha emozionato tutti, compreso, evidentemente anche il presidente dell’Ars, grande appassionato di sport. Di sicuro di calcio, viste le “dispute” per i biglietti di Inter Juventus emerse nei giorni scorsi dalla intercettazioni che lo riguardano insieme alla sua ex portavoce Sabrina De Capitani. Ma evidentemente è appassionato anche di tennis, per quanto Sinner che vince sull’erba londinese è un evento che supera la semplice passione.

«Finalmente! – ha scritto Gaetano Galvagno su Facebook -. Dopo la delusione dell’ultima finale, un magistrale Sinner è riuscito a ribaltare le sorti e a vincere contro un grande avversario come Carlos Alcaraz! Alla fine del primo set in favore dell’avversario c’era chi presagiva un’altra sconfitta, ma dopo una caduta talvolta, i campioni come Sinner, si rialzano e fanno la differenza. Vedere Sinner alzare il trofeo di Wimbledon è qualcosa che rimarrà nella storia e nei nostri cuori. Mai nessun italiano c’era riuscito prima e lui lo ha fatto con classe, forza mentale e grande determinazione. Bravo Jannik!!!». C’è chi nel post del presidente dell’Ars ha visto anche un riferimento personale soprattutto nel “dopo una caduta talvolta, i campioni come Sinner, si rialzano e fanno la differenza”. Nessuno sa se Galvagno si riferiva a se stesso dopo lo tsunami che lo ha travolto.