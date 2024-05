Garavaglia, nonostante FI siamo andati avanti sul Superbonus

agenzia

Non è stato facile, Forza Italia ha votato con opposizione

ROMA, 16 MAG – “Qualche considerazione sul metodo di questo provvedimento. Non è stato facile. Perché il gruppo di Forza Italia non solo si è astenuto sull’emendamento governativo ma ha anche votato con l’opposizione. Nonostante l’atteggiamento di Forza Italia l’emendamento è stato approvato e i lavori si sono chiusi in maniera ordinata con il mandato al relatore a Salvitti”. Lo ha detto il senatore della Lega Massimo Garavaglia, presidente della Commissione Finanze del Senato, nel corso delle dichiarazioni di voto in Aula sulla fiducia sul decreto Superbonus, parlando della discussione in commissione.

