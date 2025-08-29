Gaza: Schlein, servono sanzioni per governo di Netanyahu

agenzia

'Riconoscere lo Stato di Palestina. Governo italiano tace'

PAVIA, 29 AGO – “Continua l’operazione criminale di occupazione di Gaza da parte del governo israeliano di Netanyahu con la copertura di Trump che nel frattempo nega, violando il diritto internazionale, i visti alla delegazione palestinese che dovrebbe andare proprio a discutere del riconoscimento dello Stato di Palestina”. Così la leader del Pd Elly Schlein, arrivando questa sera alla Festa Democratica di Vigevano (Pavia). “In tutto questo il nostro governo non ha ritenuto di dire una parola – aggiunge la segretaria del Pd -. In tutto questo non abbiamo ancora capito quali sono le azioni concrete che il governo Meloni intende intraprendere immediatamente per porre fine a questo massacro e per dire finalmente basta ai crimini di Netanyahu a Gaza come in Cisgiordania. Servono sanzioni per il governo di Netanyahu e i suoi ministri, serve immediatamente aprire a tutti gli aiuti umanitari necessari alla popolazione palestinese, interrompere gli accordi che intercorrono tra lui e Israele e anche tra il nostro governo e Israele sulla collaborazione militare. E torniamo a chiedere con forza il riconoscimento dello Stato di Palestina”.

