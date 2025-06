Gaza: Schlein,fermare massacro palestinesi,in piazza il 7 giugno

agenzia

Inaccettabile che chi critica Israele sia tacciato antisemitismo

ROMA, 31 MAG – Vanno fermati il massacro dei palestinesi e la vendita di armi a Israele. Sono inaccettabili le cose che stiamo vedendo, per questo tutti coloro che condividono questa visione devono venire in piazza il 7 giugno. Lo afferma Elly Schlein parlando ad Agorà su Rai3. “Serve un cessate il fuoco immediato e la liberazione degli ostaggi in mano ai terroristi di Hamas anche se questo non giustifica i 50 mila palestinesi morti”, aggiunge. La segretaria del Pd ricorda che il governo italiano ha votato contro la revisione dell’accordo di cooperazione Ue- Israele. “Non è accettabile che chiunque critichi un governo sia poi accusato di antisemitismo. Criticare il governo Netanyahu è doveroso,dobbiamo fermare l’azione criminale di Netanyahu”, dice ancora.

