Gaza:Avs,proposta Meloni ipocrita, obiettivo documento con Pd-5S

Bonelli alla premier, Netanyahu sta uccidendo anche ostaggi

ROMA, 23 SET – “Netanyahu sta uccidendo anche gli ostaggi, quindi di cosa parliamo? La proposta di Meloni è ipocrita e arriva da chi non condanna l’orrore della pulizia etnica”. Lo ha detto Angelo Bonelli, leader di Avs, interpellato a margine dei lavori di Aula sulla proposta di risoluzione di maggioranza preannunciata dalla premier. Bonelli all’ANSA ha spiegato che Pd, Avs e M5s stanno lavorando ad un documento unitario in vista delle comunicazioni su Gaza.

