Gentiloni, ‘la sinistra non sottovaluti minaccia di Mosca’

agenzia

'Se vince Putin rischiamo 10-20 anni di guerra in Europa'

BRUXELLES, 08 MAG – “E’ fondamentale, parlando del profilo della sinistra in Italia, non sottovalutare la minaccia della Russia. Penso che questa debba essere un po’ la nostra ossessione. Non dico che dobbiamo andare in guerra ma dobbiamo creare le condizioni perché Putin non vinca. Altrimenti si creano le premesse per 10-20 anni a rischio in Europa”. Lo ha detto a Skytg24 il commissario Ue agli Affari Economici Paolo Gentiloni. “Vedo che questa visione è prevalente nei partiti in Italia. Io dico che chi vi dice che accontentando le ambizioni di Putin almeno si salva la pace prende un abbaglio, spero in buona fede, colossale”, ha spiegato.

