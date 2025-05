Giani, Festival delle Regioni 2026 sarà a Firenze e in Toscana

agenzia

'Rassegna è la sola occasione coi 20 presidenti tutti presenti'

FIRENZE, 18 MAG – “Il Festival della Regioni è l’unica occasione in cui tutti i 20 presidenti sono presenti, ci vengono fisicamente e direttamente, senza farsi sostituire. E’ l’occasione vera durante l’anno nella quale ci confrontiamo fra noi e teniamo un atteggiamento comune rispetto ai temi che riguardano le Regioni. Per questo ho candidato la Toscana. Ora c’è il passaggio di testimone per il prossimo anno”, ossia “dal Veneto, dalla bellissima Venezia, a Firenze, alla Toscana che ospiteranno questa conferenza l’anno venturo”. Lo ha detto il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, intervistato dai cronisti prima di prendere parte al Festival delle Regioni a Venezia. La manifestazione ha preso il via stasera.

