Giani, nelle prossime ore il decreto per voto 12-13 ottobre

agenzia

All'appello mancano ancora la Campania, la Puglia e il Veneto

FIRENZE, 11 AGO – “Nelle prossime ore” sarà firmato il decreto che fisserà la data delle prossime Regionali in Toscana il 12 e 13 ottobre. A dirlo il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine delle celebrazioni per la Liberazione di Firenze. La Toscana ufficializza così la data. All’appello, per completare il quadro della tornata elettorale d’autunno, mancano ancora la Campania, la Puglia e il Veneto

