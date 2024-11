Giorgetti, ‘a Landini non piace governo che aiuta i deboli?’

agenzia

'Non mi sembra che siamo autoritari, semmai autorevoli'

RIO DE JANEIRO, 18 NOV – “Autoritario… Il fatto di non essere d’accordo non vuole dire che uno è autoritario, non è così. A me sembra che sia autorevole, almeno in tutti questi contesti dove partecipiamo abbiamo uno standing che francamente mi sembra anche sorprendente, quindi non capisco. Se lui vuole che gli diamo ragione, e quindi diventiamo bravi, no. Il governo fa la sua politica, poi casualmente, accidentalmente fa la politica esattamente a beneficio dei lavoratori dipendenti con reddito medio-basso. Forse questi gli dà fastidio, non lo so, è strano però”. Lo afferma il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti interpellato dai cronisti a margine del G20 di Rio de Janeiro a proposito delle parole del segretario generale della CGIL Maurizio Landini che ha definito il governo “autoritario”.

