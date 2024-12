agenzia

Lo facevo anche io quando non ero in maggioranza

ROMA, 19 DIC – “È legittimo, l’opposizione è nata per protestare. Anche io quando ero all’opposizione protestavo”. Così il ministro dell’Economia e Finanze Giancarlo Giorgetti commenta, interpellato in Transatlantico, le proteste dell’opposizione sulla assenza del governo in apertura di seduta sulla manovra.

