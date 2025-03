agenzia

E' una mia opinione, non intendo dare consigli

ROMA, 28 FEB – “Un continente europeo che vede la recessione in alcuni grandi paesi già di fatto e all’orizzonte necessita di una politica monetaria, è una mia opinione non intendo dare consigli a nessuno, più accomodante”. Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa al termine del Cdm.

