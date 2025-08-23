Giorgia Meloni ha rinviato la missione in Asia

agenzia

Il viaggio era programmato dal 31 agosto all'8 settembre

ROMA, 23 AGO – E’ ufficiale: la premier Giorgia Meloni ha rinviato il viaggio nell’Indo-Pacifico che era previsto in cinque paesi asiatici tra il 31 agosto e l’8 settembre. Nei giorni scorsi era già emersa la possibilità di un rinvio della missione, a causa degli sviluppi legati al processo di pace sull’Ucraina e dei colloqui internazionali in corso.

