Giorgia Meloni in visita alla fiera Cosmoprof di Bologna

agenzia

Presente anche l'anno scorso."Sono fedele a eccellenza italiana"

BOLOGNA, 22 MAR – La presidente del consiglio Giorgia Meloni è arrivata alla fiera della cosmetica Cosmoprof a Bologna, per una visita privata. La premier, di rientro da Bruxelles, è stata accolta dal senatore di fratelli d’Italia Renato Ancorotti dal vice ministro dell’infrastrutture e Galeazzo Bignami oltre che dai vertici di Bologna Fiere. La premier è una affezionata della manifestazione, che aveva già visitato l’anno scorso. “Sono fedele al Cosmoprof, sono fedele ad una eccellenza italiana che noi non raccontiamo abbastanza che è quella della cosmetica”, ha detto al suo arrivo. “Bisogna ricordare – ha aggiunto – che una grande parte di tutti i cosmetici venduti in Europa, anche quando noi li compriamo con marchi che siamo convinti siano prodotti da altre parti, in realtà sono prodotti in Italia, soprattutto in Lombardia e sono un pezzo molto molto importante del nostro made in Italy, della nostra eccellenza, in un settore particolare che però è uno dei settori con cui tutti noi abbiamo a che fare”. “È il primo elemento del Made In Italy con cui ci confrontiamo – ha continuato – a parte il caffè, quando ci svegliamo e forse è l’ultimo con cui andiamo a dormire. E quindi vale la pena ogni anno, quest’anno molto velocemente, di venire anche per aumentare l’attenzione su questo comparto e ascoltare quali sono i bisogni del settore che ne fanno la grandezza”.

