Giornata della memoria per le vittime di mafia, Cracolici: «Oggi si restituisce all’Italia la speranza»

La dichiarazione

le parole del presidente della commissione Antimafia dell'Assemblea regionale siciliana che ha partecipato al corteo di Libera

«Oggi essere a Trapani alla giornata della memoria di Libera e Avviso Pubblico con oltre 50mila persone da tutta Italia è importante non solo per ricordare migliaia di nomi di vittime della ferocia mafiosa, ma soprattutto per rinnovare un impegno: contro le mafie dobbiamo tenere alta l’attenzione e non essere complici con la nostra indifferenza». Così il presidente della commissione Antimafia dell’Assemblea regionale siciliana, Antonello Cracolici, al corteo di Libera a Trapani al termine del quale ha letto i nomi di alcune vittime di mafia.