Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Schifani: «Non possiamo limitarci a ricordare, dobbiamo agire»

LA RICORRENZA

Il messaggio del presidente della Regione siciliana in occasione del 25 novembre

«Il 25 novembre ci invita a riflettere su una ferita profonda della nostra società: la violenza contro le donne. Come presidente della Regione Siciliana, ribadisco l’impegno a contrastare questo fenomeno con azioni concrete e un cambiamento culturale che coinvolga istituzioni, famiglie e scuole. Il mio governo continuerà a sostenere le vittime, rafforzare i centri antiviolenza e promuovere campagne di sensibilizzazione. La violenza di genere è inaccettabile e richiede una risposta unitaria per costruire un futuro basato sul rispetto e la dignità per tutte le donne. Non possiamo limitarci a ricordare: dobbiamo agire con determinazione per cambiare il tragico presente». Lo afferma il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

