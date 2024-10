Giudici Ue a Meloni, la separazione carriere mina l’indipendenza

agenzia

Costituzione è nata da reazione a fascismo per equilibrio poteri

ROMA, 23 OTT – L’Associazione europea magistrati’ esorta nuovamente l’Italia a rinunciare alle annunciate modifiche della Costituzione e del quadro giuridico che regola la magistratura”. Così l’Associazione Europea Magistrati in una lettera indirizzata alla premier Giorgia Meloni e al ministro della Giustizia: “Un organo di governo autonomo unico e comune per giudici e pubblici ministeri offre la possibilità di garantire la necessaria forte rappresentanza della magistratura al suo interno e, di conseguenza, un’efficace protezione contro indebite influenze sulla sua indipendenza. Come reazione all’esperienza del regime fascista, i redattori della Costituzione del 1946 hanno inteso calibrare l’equilibrio tra i vari poteri dello Stato: questo equilibrio e la necessaria indipendenza della magistratura sarebbero compromessi e messi a repentaglio se la riforma proposta venisse adottata”.

