agenzia

Il neoministro è appena entrato in via del Collegio romano

ROMA, 09 SET – “Ci sarà modo di parlare di tantissime cose al momento opportuno. Buon lavoro, ci vediamo presto”. Lo ha detto, entrando per la prima volta in via del Collegio romano 27 in qualità di ministro della Cultura, Alessandro Giuli.

