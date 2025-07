Giuli, niente tagli cinema, confermati 696 milioni per il 2025

agenzia

Al Senato: "Verifiche tax credit su 200 opere per 350 milioni"

ROMA, 29 LUG – “Il sostegno pubblico al settore è cresciuto in modo esponenziale, passando dai circa 250 milioni di euro del 2016 ai 746 milioni del 2023, con una dotazione per il 2024 di 696 milioni, valore confermato anche per il 2025, senza alcun taglio. Una crescita nella dotazione economica del 180%” Lo ha detto il ministro della Cultura Alessandro Giuli, in aula al Senato per l’informativa sul cinema. “Con tutte le sue implicazioni, culturali e politiche, si tratta di una delle dotazioni più alte d’Europa. Una palese testimonianza di quanto questo governo abbia a cuore il mondo del cinema”, ha aggiunto. La direzione generale Cinema e Audiovisivo, ha detto ancora il ministro parlando dei controlli sul tax credit, “è al momento impegnata a valutare i fascicoli riguardanti 200 opere del periodo 2020-2024 per un totale di circa 350 milioni di euro”. “Con la Guardia di Finanza abbiamo rinnovato il protocollo di intesa per velocizzare e rendere ancora più efficace l’azione di contrasto alle frodi e truffe negli ambiti culturali”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA