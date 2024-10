Giuli passa l’ultimo esame con il massimo dei voti

agenzia

Presidio degli studenti, prova anticipata per evitare proteste

ROMA, 30 SET – L’ultimo esame universitario del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, “è andato benissimo. Il ministro era preparatissimo ma abbiamo anticipato per motivi di ordine pubblico l’esame alle 8, è stato una trentina di minuti e non posso che fargli i complimenti”. A dirlo è il professore Gaetano Lettieri, con cui Giuli ha svolto la prova orale di Teoria delle dottrine teologiche in mattinata nella sede di Lettere e Filosofia dell’università Sapienza di Roma.