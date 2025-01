Giunta comunale azzerata a Termini Imerese, la sindaca: «Non è stato facile»

Nel Palermitano

Maria Terranova spiega in un post social i motivi del procedimento

Giunta comunale azzerata a Termini Imerese, nel Palermitano. Ad annunciarlo con un post sui social è la stessa sindaca, Maria Terranova, spiegando che la decisione presa “non è stata facile”. “In questi anni abbiamo raggiunto tanti risultati, frutto dell’impegno straordinario di una grande squadra. Abbiamo dato tutto quello che potevamo, risanando, progettando, facendo arrivare alla nostra Termini ingenti finanziamenti e mettendo in campo servizi e opere pubbliche che questa città non aveva mai visto in così poco tempo. Nonostante tutto, non posso e non voglio mentire a voi”, scrive nel lungo post, rivolgendosi direttamente ai cittadini con “trasparenza e sincerità”.