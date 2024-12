Giunta comunale azzerata alla vigilia di Natale nel Palermitano

Amministrazioni

E' accaduto a Marineo dove sono state revocate le nomine degli assessori

Il sindaco di Marineo, nel Palermitano, Francesco Ribaudo, la vigilia di Natale ha azzerato la giunta revocando le nomine agli assessori. «Considerato che in seno alla maggioranza consiliare si è venuta a determinare una situazione che richiede una verifica politica e una riconsiderazione complessiva degli assetti di governo – si legge nella determina firmato dal primo cittadino -, nella prospettiva di un effettivo e concreto rilancio dell’azione politica amministrativa e per ridefinire i rapporti di collaborazione idonei a dare ulteriore impulso all’azione amministrativa per la realizzazione del programma elettorale».

