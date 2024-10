«Giunta regionale, donne dimezzate», il Pd lancia l’allarme. Barbagallo: «Pronta una mobilitazione»

Rappresentanza di genere

«vogliono dimezzare ancora la presenza delle donne in giunta, dal 40 per cento (come nel resto d’Italia) al 20», scrive il segretario del Partito democratico in Sicilia e deputato

«In Sicilia utilizzando strumentalmente la prerogativa dello Statuto, che prevede l’autonomia per l’ordinamento degli Enti locali, il Centrodestra vuole abbattere del 50% la rappresentanza di genere». Così il segretario regionale del Pd Sicilia e deputato Anthony Barbagallo, intervenendo oggi in conferenza stampa alla Camera.

Donne in giunta «dal 40 al 20%»

Secondo l’esponente dell’opposizione al governo regionale guidato da Renato Schifani si tratta di una «ennesima forzatura inaccettabile quella che porta avanti il centrodestra in Sicilia sulla rappresentanza delle donne siciliane nelle giunte. Di fatto – prosegue Brbagallo – vogliono dimezzare ancora la presenza delle donne in giunta, dal 40 per cento (come nel resto d’Italia) al 20. Il Pd ha proposto diversi emendamenti per recepire la quota nazionale e spero che all’Ars nessuno chieda il voto segreto ma che su un argomento del genere si proceda con voto palese. In ogni caso, il testo arriverà in aula il 15 di ottobre e per quella data il Pd Sicilia ha organizzato una grande mobilitazione nelle piazze e nelle aule parlamentare denunciando questa grave situazione». Secondo l’esponente del Pd in questo momento in Sicilia la situazione è «ulteriormente grave per altri due aspetti: la mancanza della doppia preferenza di genere per le elezioni dell’Assemblea regionale siciliana per cui abbiamo, già chiesto fin dalla scorsa legislatura il commissariamento dell’Ars e della Regione. Stessa cosa, ed è il colmo, avverrà il 15 dicembre per le elezioni provinciali dopo 10 anni di commissariamento: anche in questo caso non è prevista la doppia preferenza regionale per i consigli provinciali e metropolitani. Queste sono forzature inaccettabili in palese violazione delle norme costituzionali».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA