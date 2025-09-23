Giuramento Sammartino, «Candidarmi alla presidenza della Regione? Sono per Schifani bis»

Sicilia

Rientrato nel suo ruolo di assessore all'Agricoltura dopo l'interdizione per l'inchiesta "Pandora", l'esponente della Lega affronta alcuni dei temi di cui si dovrà occupare

«Un pensierino a candidarmi a governatore in Sicilia? No, io faccio più di un pensiero allo Schifani bis». Così il vice presidente della Regione e assessore all’Agricoltura, Luca Sammartino, ha risposto ai cronisti nella sala stampa dell’Ars subito dopo il giuramento come assessore davanti all’Assemblea regionale. E’ rientrato in giunta regionale alla scadenza dei 12 mesi di interdizione dai pubblici uffici nell’ambito dell’indagine della procura di Catania per corruzione per cui è stato rinviato a giudizio.Sulla vicenda giudiziaria che lo riguarda l’esponente della Lega in Sicilia ha affermato: «Ho sofferto per questi 17 mesi, sono certo che alla fine di questo procedimento penale la verità verrà fuori, così come è venuta fuori in altri procedimenti penali che purtroppo hanno i loro tempi. I tempi li detta la giustizia. Riconfermando la totale e assoluta estraneità ai fatti e la piena fiducia nella magistratura attendo come ogni cittadino».