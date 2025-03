Giustizia, Europa e lo stop a Salvini: Antonio Tajani a Palermo traccia la rotta di Forza Italia: «Obiettivo 20%»

il convegno

Al convegno del partito l'intervento del vicepremier e ministro degli esteri

Antonio Tajani, il leader di Forza Italia e Ministro degli esteri è stato a Palermo per il convegno «La riforma della giustizia di Forza Italia», promosso dai gruppi parlamentari di Camera e Senato del partito e in collaborazione con la delegazione italiana nel gruppo Ppe al Parlamento europeo. E Tajani ha messo a fuoco diversi temi che riguardano il governo e la sua politica interna ed estera.

La riforma della giustizia

«Con l’Anm c’è un confronto, noi siamo pronti a discutere con tutti, non siamo contro a nessuno, vedremo il da farsi. Noi ascoltiamo ma andiamo avanti perché tocca al potere legislativo dopo aver ascoltato decidere. Noi andremo avanti con la riforma della giustizia – ha detto il vicepremier -. Sulla giustizia abbiamo un impegno preso con gli elettori i quali ci hanno dato un consenso per fare le riforme. Tra queste la più importante è quella sulla giustizia. Stiamo andando avanti, andremo avanti speditamente, senza perdere tempo. «La riforma della giustizia – prosegue – è per i cittadini, non è contro nessuno, anzi è destinata a esaltare il ruolo dei magistrati, a depoliticizzare, e i cui benefici saranno tutti a favore dei nostri concittadini. Siamo intervenuti sulle intercettazioni, ridisegnando un sistema e un modo di amministrare la giustizia che sia sempre legato a principi garantisti».

Lo stop a Salvini

«La politica estera la fa il presidente del consiglio e il ministro degli Esteri. Il resto sono iniziative legittime personali. Sono queste le posizioni ufficiali del governo» ha poi aggiunto Tajani. «Poi – aggiunge il ministro, riferendosi alla telefonata tra il leader della Lega Matteo Salvini e il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance – è legittimo se un ministro vuole parlare con esponenti di amministrazioni di vari Paesi. Però, ripeto, la linea politica per l’estero la dà il presidente del Consiglio e il ministro degli Esteri».

L’orizzonte Europa

«Chi dice che bisogna essere svincolati dall’Europa, anche per quanto riguarda la difesa, dice una solenne sciocchezza. Chi dice questo non conosce la realtà e non ha a cuore la sicurezza dei cittadini italiani. Noi senza l’Europa e senza la Nato non possiamo garantire sicurezza a 60 milioni di cittadini italiani» ha detto Tajani. «Sulla questione europea non cediamo di un millimetro, noi siamo distinti e distanti dai populisti anti europeisti. Forza Italia è un partito europeista. Se il governo italiano fosse un governo anti europeista noi non saremmo stati nemmeno un minuto in più al governo. L’Europa per noi rappresenta una stella polare, è quello che ha sempre detto anche Berlusconi. L’Europa – prosegue – grazie a von der Leyen, ci sta aiutando molto, anche in merito al tema dell’immigrazione illegale. Quando si parla di Europa, bisogna non parlare a vanvera».

