Giustizia: Nordio, il sistema funziona se lo rendiamo efficiente

Ministro: è monco senza equiparazione di tutte le funzioni

NAPOLI, 26 SET – “La figura dell’avvocato è fondamentale per il funzionamento della giustizia; è strutturale alla giurisdizione che poggia su tre gambe: accusa, difesa e giudice. Senza una concreta equiparazione di tutte le funzioni, il sistema rischierebbe di essere monco. La toga, che l’avvocato indossa al pari del giudice, dà l’idea della funzione quasi sacerdotale che viene esercitata. Il sistema funziona se siamo in grado di renderlo efficiente”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio intervenendo, in modalità video, al congresso nazionale dell’Aiga (Associazione Italiana Giovani Avvocati) che si è aperto oggi a Napoli. “Finalmente e per la prima volta, colmeremo, entro il 2026, quel vuoto di organico di magistrati che ci portiamo appresso da decenni. Questo, unitamente agli investimenti sulla digitalizzazione e alle migliaia di nuove figure professionali già in servizio a supporto delle cancellerie, favorirà certamente quel processo di riforma della giustizia che i cittadini, attraverso il mandato elettorale, ci hanno chiesto di realizzare. Un fondamentale contributo sarà dato dall’intelligenza artificiale che, tuttavia, dobbiamo esserne consapevoli, non potrà mai sostituirsi all’intelligenza dell’uomo e alla sensibilità del giurista”, ha ripreso il ministro.

