Gori e Razza in Tunisia per riavviare i rapporti tra il Parlamento Ue e quello del paese nordafricano

L'INCONTRO

Il dialogo politico si era bruscamente interrotto nel 2023 quando Tunisi negò l’ingresso ad una delegazione di deputati europei

“Era importante provare a riavviare il dialogo tra il Parlamento Europeo e il Parlamento Tunisino, e possiamo dire che risultato sia stato raggiunto”. Questo il commento dei parlamentari europei Giorgio Gori (Gruppo S&D) e Ruggero Razza (Gruppo Ecr) a conclusione della loro visita in Tunisia.

Nel corso della due giorni, organizzata con il supporto della Rappresentanza dell’Unione Europea in Tunisia, i due deputati – rispettivamente, Relatore per la Tunisia della Commissione Affari esteri e Presidente della Delegazione per i rapporti con i Paesi del Meghreb – hanno incontrato i Presidenti dei due rami del Parlamento tunisino – Brahin Bouderbala, Presidente dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo, e Imed Derbali, Presidente del Consiglio Nazionale delle Regioni e dei Distretti, i membri del Gruppo di Cooperazione parlamentare con i Paesi membri dell’Unione Europea, il Ministro dell’Industria e dell’Energia Fatma Thamed Chiboub, i vertici della Steg, la società energetica di Stato, partner di Terna nel progetto Elmed, e alcuni rappresentanti della società civile. Hanno inoltre visitato la sede di Medrec – piattaforma per la cooperazione nel campo dell’energia e della sostenibilità attivata dal Ministero dell’Ambiente italiano e dal Ministero dell’Energia tunisino, e lo stabilimento di Filin, facente parte del Linificio e Canapificio Nazionale di proprietà del Gruppo Marzotto.

La visita segna la ripresa dei rapporti tra i Parlamenti dell’UE e della Tunisia dopo l’episodio che nel 2023 vide Tunisi rifiutare l’ingresso ad una delegazione di deputati europei. Da allora – mentre proseguiva la collaborazione tra la Commissione Europea e il governo tunisino, basata sui contenuti del Memorandum sottoscritto nel 2023 – il dialogo politico tra i rappresentanti delle assemblee elettive si era bruscamente interrotto.