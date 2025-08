Governo incassa la fiducia sul decreto Economia

agenzia

I sì in Aula alla Camera sono stati 200, i no 117 e 5 astenuti

ROMA, 05 AGO – Il governo ha incassato la fiducia posta sul decreto Economia in Aula alla Camera. I sì sono stati 200, i no 117 e 5 gli astenuti. Il voto finale sul provvedimento, che contiene una serie di misure a sostegno delle Pmi ma anche la proroga dell’operatività della società Milano-Cortina fino al 2033, è previsto per domani.

