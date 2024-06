Grillo, basta pifferai, decidiamo da soli il nostro destino

agenzia

'Dalla coscienza di ciò che siamo fondiamo le nostre regole'

ROMA, 24 GIU – E’ “dalla coscienza di ciò che sono gli Altri, e dunque ciò che siamo noi, che dovremmo fondare le nostre regole. Siamo i pazzi che ci hanno provato per davvero, al punto da invocare la nostra fine una volta finito il lavoro”. Lo scrive Beppe Grillo sul suo blog rilanciato su Fb. “Forse arriverà un giorno in cui le istituzioni non saranno infestate dagli Altri, in cui non ci affideremo più a pifferai e decideremo autonomamente il nostro destino, in cui penseremo al futuro dei giovani e non dei vecchi. Forse, ma non è oggi questo giorno”, continua.

