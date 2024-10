agenzia

Garante M5s lo scrive su whatsapp

ROMA, 29 OTT – “Si muore più traditi dalle pecore che sbranati dal lupo”. Lo ha scritto stamane il garante del M5s in uno stato su whatsapp. Parole che in molti hanno interpretato in riferimento alla battaglia interna al Movimento con il leader Giuseppe Conte.

