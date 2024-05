Guerini, al posto di Schlein non firmerei i referendum Cgil

agenzia

'Rafforzare il sostegno a Kiev anche con le armi'

ROMA, 03 MAG – “Se al posto della Schlein firmerei i referendum sul Jobs Act e sulla precarietà della Cgil? No, non li firmerei ma non mi permetto di dire quello che dovrebbe fare la nostra segretaria”. Così Lorenzo Guerini, deputato Pd, intervenendo oggi a ‘L’Attimo Fuggente’. “Tarquino e Strada contro l’invio di armi all’Ucraina? La linea del Pd è chiara e non cambia: sosteniamo l’Ucraina in tutte le forme possibili, anche con l’invio di armi, come ha detto pubblicamente la Schlein. Gruppo diviso su questo tema? In un grande partito ci possono anche essere posizioni differenti. L’appello che faccio è rafforzare tutte le forme di sostegno possibili all’Ucraina, compreso l’invio di armi”.

