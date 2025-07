Guerra (Parma), ‘Forte fiducia cittadini-sindaco’

agenzia

"Lavoriamo con mezzi più scarsi in un mondo trasformato"

PARMA, 07 LUG – “Non può che far piacere questo posizionamento, che dimostra che esiste una fiducia forte nel rapporto tra sindaco e cittadini. I sindaci oggi rappresentano le ultime figure politiche di prossimità, che devono lavorare per dare risposte ogni giorno su ogni tema, con mezzi sempre più scarsi in un mondo completamente trasformato”. Così Michele Guerra, sindaco di Parma, commenta il secondo posto nella Governance Poll, la classifica dei primi cittadini più apprezzati pubblicata oggi dal Sole 24 ore. “Il sondaggio annuale del Sole 24 Ore” aggiunge Guerra “in questi anni ci ha premiato e sprona a impegnarsi ancora di più: attraverso l’ascolto e il dialogo, senza esasperare mai i toni e dimostrando di lavorare davvero per tutte e tutti”.

