Herzog, ‘il papa era un uomo di grande fede e misericordia’

'Ha dedicato la vita ai poveri del mondo e alla pace'

TEL AVIV, 21 APR – “Il defunto papa Francesco era un uomo di immensa fede e grande misericordia, che ha dedicato la vita al progresso dei poveri del mondo e alla richiesta di pace in un’epoca complessa e turbolenta”. Lo scrive su X il presidente di Israele Isaac Herzog. Herzog ha inviato “le sue condoglianze ai cittadini cristiani di Israele e alle comunità cristiane di Israele, alla Santa Sede e all’intero mondo cristiano per la perdita del loro padre spirituale”. “Spero che le sue preghiere per la pace in Medio Oriente e per il ritorno degli ostaggi trovino presto risposta”, ha aggiunto il presidente israeliano.

