I reali di Spagna accolti in Parlamento

Re Felipe e la regina Letizia prima al Senato e poi alla Camera

ROMA, 11 DIC – Re Felipe VI e la regina Letizia, dopo essere stati al Quirinale ospiti del Capo dello Stato Sergio Mattarella e a Villa Pamphili a pranzo con la premier Giorgia Meloni, sono stati accolti al Senato e alla Camera. A Palazzo Madama i reali sono stati ricevuti dal presidente Ignazio La Russa e dal segretario generale Federico Toniato. Dopo aver visto i due fregi cinquecenteschi di Raffaello Vanni (1590-1673), recentemente restaurati, esposti nel Salone Garibaldi, re Felipe e la regina Letizia sono entrati nell’emiciclo dove gli è stata consegnata la campanella d’Aula come ricordo della visita. I reali, accompagnati da una nutrita delegazione e dai vicesegretari generali di Palazzo Madama hanno poi lasciato la Camera Alta alla volta di Montecitorio. Successivamente il re e la regina spagnoli si sono recati a Montecitorio, dove sono stati accolti da un lungo applauso dei parlamentari. “La Spagna e l’Italia sono unite da una ‘analogia o comunanza di processo storico’, come ebbe a scrivere Benedetto Croce”, ha detto il presidente della Camera Lorenzo Fontana. “Ed è veramente straordinaria l’articolazione in tutti i campi dei rapporti bilaterali: dalla politica all’economia, dalla cultura al turismo, in un modo che non ha molti altri esempi similari”. “Ringrazio sinceramente per la cordialità con cui ci state ricevendo”, la replica del re Felipe VI di Spagna.

