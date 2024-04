I sindaci dell’Umbria ‘Contro le mafie #ConAntonioDeCaro’

agenzia

Solidarietà al sindaco di Bari prima dell'iniziativa dell'Anci

PERUGIA, 22 MAR – I sindaci dell’Umbria si schierano con quello di Bari Antonio Decaro. Uno striscione con scritto “Contro le mafie #ConAntonioDeCaro” è stato infatti esposto a Perugia, sulla scalinata di Palazzo dei Priori, prima dell’inizio della cerimonia per i 50 anni dell’Anci dell’Umbria. A sorreggerlo i sindaci che hanno risposto all’appello del vicepresidente dell’associazione dei Comuni, Moreno Landrini. “Mi sono fatto carico di organizzare questo momento per la nota vicenda che in queste ora ha destabilizzato tutti noi” ha spiegato Landrini. “Abbiamo spesso preso posizione – ha aggiunto – quando era il momento, anche per vicende locali, perché noi sindaci, in quanto a solidarietà sappiamo bene che occorre scindere la politica. Non possiamo e non dobbiamo far finta di nulla o voltarci dall’altra parte, ma reagire”.

