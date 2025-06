I tre giorni in Sicilia della Lega, Stancanelli: “Le esigenze del territorio in primo piano”

Partiti

Alla conferenza di presentazione ha partecipato anche Roberto Vannacci

«Portare tutti i nostri otto eurodeputati in Sicilia dimostra l’interesse che ha la Lega a essere un partito nazionale, non territoriale, ma «dei territori». Così Raffaele Stancanelli ha aperto la “tre giorni” etnea della delegazione leghista, aderente al gruppo dei “Patrioti per l’Europa”. Previsti in questi giorni incontri con rappresentanti istituzionali e politici, ma anche con le forze produttive del Catanese.Alla conferenza stampa di presentazione a Stazzo (Acireale), oltre a Stancanelli, Silvia Sardone, Roberto Vannacci, Anna Maria Cisint, e la francese Virginie Joron, esponente del Rassemblement National guidato da Le Pen. In arrivo oggi anche Paolo Borchia, Susanna Ceccardi, Aldo Patriciello e Isabella Tovaglieri. Presenti, fra gli altri, Nino Germanà, senatore e commissario regionale della Lega, il deputato nazionale Anastasio Carrà, gli assessori regionali Salvatore Barbagallo (Agricoltura) e Mimmo Turano (Istruzione e Formazione), Matteo Francilia, responsabile regionale Enti locali della Lega, di cui è anche commissario a Messina, e numerosi amministratori locali.