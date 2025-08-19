IA: Zuppi, ci condiziona molto più di quello che pensiamo

agenzia

A Gioia dei Marsi, cardinale ricorda vero valore delle relazioni

GIOIA DEI MARSI, 19 AGO – “L’intelligenza artificiale ci condiziona già molto di più di quanto noi pensiamo”. Lo ha detto il cardinale Matteo Zuppi intervenendo a un incontro pubblico dal titolo ‘Sosteniamo la Speranza – Giovani e lavoro nel mondo a parte’, che ha avuto luogo a Gioia Dei Marsi (L’Aquila). Il presidente Cei ha sottolineato la necessità di interrogarsi non solo sugli strumenti tecnologici ma sul loro impatto umano. “Che cerchiamo noi con l’intelligenza artificiale? – ha detto – Tantissimo, tantissimo”. Il porporato ha giustapposto un richiamo concreto al valore delle relazioni umane, soprattutto nei territori marginali, dove la tecnologia non può sostituire la vicinanza tra le persone. “Nelle aree interne – ha aggiunto – quando c’è comunità, c’è sempre un rapporto personale, c’è la relazione. Quello di cui noi dobbiamo temere, ripeto, a volte non è facile, ma è sempre possibile”. Il cardinale ha poi richiamato la condizione di chi è più fragile: “Non bisogna lasciare mai nessuno solo. Mai – ha detto poco più avanti – Per fortuna la vita si allunga, ma si allungano anche le malattie degenerative. E tante volte questa condizione è accompagnata da solitudine”. Infine, Zuppi ha rilanciato il ruolo della comunità come risposta: “Se c’è una forza della comunità, deve essere proprio anche questa: di aiutarsi nell’affrontare condizioni faticose e dolorose che, se sostenute, accompagnate dalle istituzioni e dalla comunità insieme, in quell’alleanza diventano molto più umane. diventano addirittura occasioni di cambiamento, di miglioramento”.

